Martedì 18 Gennaio 2022, 05:01

SICUREZZA

Espulsi da Perugia. Chi sotto forma di «divieto di accesso ad aree urbane» e chi invece direttamente a un centro per il rimpatrio. La lotta contro i balordi prosegue senza sosta, e che si tratti di una rissa al bar o di spaccio di droga cambia poco. Il questore Giuseppe Bellassai ha emesso un Daspo urbano nei confronti di una donna, extracomunitaria di 37 anni, che alcuni giorni fa all'interno di un circolo privato sito a Ponte Sangiovanni aveva aggredito violentemente un'altra donna, arrivando persino a spaccarle in testa una bottiglia di vetro e a strapparle un'intera ciocca di capelli. Gli agenti della divisione Anticrimine, diretti da Alessandro Drago, oltre ad aver denunciato la donna per lesioni aggravate hanno subito avviato il procedimento per l'adozione, da parte del questore, del provvedimento con il quale è stato vietato alla stessa l'accesso al pubblico esercizio teatro dell'evento, nonché lo stazionamento nelle sue immediate vicinanze. Il provvedimento è chiamato anche Daspo Willy dal 2020 all'indomani dei tragici fatti che portarono alla morte del ventiduenne Willy Monteiro Duarte. La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da ottomila a ventimila euro.

Espulsi, si diceva. Cacciato da Fontivegge uno degli incubi del quartiere, un super spacciatore gambiano di 26 anni. L'uomo è stato fermato e controllato dagli agenti della squadra volante, diretti da Monica Corneli, nel corso dei controlli del territorio disposti del questore. Nei suoi confronti sono emersi non solo numerosi nomi e identità false forniti ma anche una serie notevole di reati commessi negli ultimi due anni, tra cui spaccio e violenza sessuale. È stato affidato ai poliziotti dell'ufficio Immigrazione, diretti da Veronica Di Francesco, per essere espulso.