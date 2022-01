Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:02

IL CASO

I festeggiamenti di Capodanno, quando il cielo si illumina e colora per una decina di minuti a cavallo della mezzanotte, sono oramai passati da alcuni giorni. Ma c'è chi continua lo stesso a usare i botti. Più che altro quelli che si tirano a terra e fanno solo rumore.

La maggior parte si limitano a quello, ma guardando le notizie che arrivano dai quartieri cittadini, vengono tirati pure quelli che scoppiano con una maggiore potenza, al punto da farsi sentire anche a qualche centinaio di metri di distanza e da provocare gravi danni. E, manco a dirlo, oltre alla paura per quegli improvvisi frastuoni che avvengono principalmente a tarda ora, quando è buio, c'è grande rabbia per quel che ne deriva. Cioè i danni che si vedono il giorno seguente, alla luce del sole.

Come a Ponte San Giovanni, dove sono stati fatti saltare in aria due contenitori in cemento per la raccolta dei rifiuti nell'area del parco Bellini. Oppure a Montegrillo, dove un botto talmente potente ha letteralmente bucato una panchina. «Un atto di delinquenza», commentano i residenti di viale Montegrillo che quell'arredo l'avevano comprato con fondi raccolti grazie alle iniziative promosse per favorire la socialità. Sono solo i due episodi più gravi di una lista più corposa. In altri quartieri i danni che spuntano fuori sembrano minori (ma per questo non meno gravi). Ci sono, ad esempio, anche aiuole che sono state rovinate per l'apparente scoppio di più botti in contemporanea, come accaduto nella zona di Ponte Felcino.

Situazioni diverse con un filo comune, la rabbia dei cittadini che devono fare i conti con i danni dei vandali che, con i loro gesti, hanno rovinato beni ad uso della collettività. Per questo c'è chi chiede un giro di vite sia sull'uso dei botti che sui controlli nel territorio. Nel parlare dei danni provocati con «due potenti ordigni» al parco centrale di Ponte San Giovanni, il presidente della consulta dei Rioni Gianfranco Mincigrucci, ha scritto che «è necessario un controllo serrato, da parte delle forze preposte all'ordine, se vogliamo attenuare i danni a carico del patrimonio comunale che poi sono a carico dei contribuenti e a danno di mancati interventi utili alla comunità».

Per i parchi, ripropone la chiusura. «In alternativa ai controlli sarebbe opportuno adottare interventi di deterrenza permanenti a protezione delle aree verdi di utilità pubblica per ridurre i costi di manutenzione da parte dei comuni. Cioè recintare i parchi urbani come avviene in tutti i paesi europei». Anche a Montegrillo, dove del caso della panchina si sono occupate anche le forze dell'ordine, c'è chi ha proposto la videosorveglianza per quel tratto di viale, stavolta preso di mira probabilmente da qualche gruppo di ragazzini terribili.

Riccardo Gasperini

