Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:01

I CONTROLLI

Un arresto, sei denunce e altrettante super multe per violazioni al codice della strada: questo, il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri tra il fine settimana e i primi giorni della settimana. Un'azione di monitoraggio importante, disposta dal comando provinciale, per prevenire o comunque provare a bloccare nel minor tempo possibile fenomeni di illegalità e microcriminalità.

Uno spiegamento importante di forze che, oltre a permettere di fermare e controllare un centinaio di auto e 107 persone, ha portato alla denuncia di sei persone: una per l'ipotesi di reato di furto, una per violazione delle misure di prevenzione, due per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, una per il reato di evasione, una per guida in stato di ebbrezza.

Contemporaneamente, i carabinieri hanno elevato sanzioni per violazioni al codice della strada, di cui 3 per mancata revisione, 2 per circolazione con veicolo con assicurazione non in regola e una per sorpasso vietato. Inoltre, nella giornata di lunedì, i militari della Stazione di Ponte San Giovanni, diretti dal luogotenente Mirko Fringuello, hanno localizzato e tratto in arresto una 34enne di origini romene, residente a Perugia, già nota alle forze dell'ordine, in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso lo scorso 22 luglio dal tribunale di sorveglianza, a seguito delle reiterate violazioni poste in essere dalla giovane donna, alla misura dell'affido in prova ai servizi sociali, cui era sottoposta dal 2019. Espletate le formalità di rito, l'arrestata è stata portata nella propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

E. Prio.