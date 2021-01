© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVENTOI reati? Durante la pandemia non sono aumentati, ma non sono neanche diminuiti. È quanto si rileva dalla relazione del procuratore capo Raffaele Cantone in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Partendo dalla situazione vissuta lo scorso anno, con mesi di aule di giustizia chiuse e le difficoltà legate al coronavirus che hanno «inevitabilmente avuto quale effetto quello di aggravare ancor di più il carico del Tribunale. Il riaccendersi della pandemia da fine settembre/inizio ottobre e le incertezze del quadro normativo di riferimento - di cui in grande ritardo si è fatto carico il legislatore con un provvedimento che, comunque, avrà un impatto molto limitato sui processi dibattimentali avranno un facilmente pronosticabile effetto ulteriormente negativo sui tempi di definizione dei processi in corso e di quelli che nel prossimo periodo saranno portati all'esame dei giudici».Ma Cantone ha anche analizzato numeri e tipologie dei reati (i dati sono relativi ai primi sei mesi del 2020) non rilevando «specificità e peculiarità; le tipologie dei reati oggetto di iscrizione appaiono sostanzialmente non dissimili da quelle del passato, vedendo un numero, in linea con il passato, di procedimenti per reati di criminalità comune e soprattutto di spaccio di stupefacenti, sia pure di piccola entità. Non si nota nemmeno un aumento particolare di reati violenti, tipici delle fasi successive a momenti di restrizione. Nemmeno sembra essersi verificato un mutamento del trend dei reati commessi in ambito familiare che, in un arco temporale che ha visto un rilevante incremento del tempo trascorso in casa dai cittadini, avrebbero potuto, come era stato pure pronosticato, aumentare in termini numerici e qualitativi».Non sembrano poi neanche essere aumentati «i fenomeni di insolvenze né le procedure fallimentari; nemmeno si è rilevato un aumento dei casi di denunce per usura. Il dato fornito è, però, ancora molto parziale e limitato». Dati quindi in qualche modo incoraggianti, compreso il primato della Perugia giudiziaria sempre più telematica (ma c'è ancora molto su cui lavorare), mentre dall'avvocatura i toni sono molto più cupi, da tutti i tre territori del distretto. Ma il presidente dell'Ordine degli avvocati di Terni, in rappresentanza di tutti i colleghi del distretto, ha sottolineato come quello perugino sia «un'isola felice nel panorama giurisdizionale italiano. Incessante ha detto Francesco Emilio Standoli - è stata l'interlocuzione tra i presidenti dei tre Ordini forensi e i rispettivi capi degli uffici giudiziari nella elaborazione degli innumerevoli protocolli che il Legislatore - che si etotalmente disinteressato delle sorti della giurisdizione in un momento cosidrammatico - ha delegato alle iniziative dei singoli. Se la giustizia in Umbria non si è fermata e se la salute di tutti gli operatori è stata salvaguardata lo si deve esclusivamente ai virtuosi accordi raggiunti a livello locale».E. Prio.