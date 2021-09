Domenica 12 Settembre 2021, 05:02

Ventun anni, la sera passata in un locale notturno tra Perugia e Corciano che è finita nel peggiore dei modi: al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia. Quindici giorni di prognosi, è già tornato a casa ma ha passato una brutta nottata. Aggredito, ha raccontato in ospedale, da due persone che lo hanno picchiato. Evidentemente c'è sttao quaoche cresczio che ha poi porttao alle mani alzate.

Il fatto, su cui faranno accertamenti le forze dell'ordine, è avvenuto nei pressi di un locale che alla vigilia di Ferragosto perché c'erano duecento persone a ballare e nessun controllo del Green pass, nessun distanziamento e più di uno aveva dimenticato la mascherina. Il locale era stato chiuso per qualche giorno. Certo, per l'episodio accaduto nella notte tra venerdì e sabato non c'è alcuna responsabilità da parte di chi gestisce il locale, ma la dice lunga su come nella movida, che sia in centro o in periferia, ci sia sempre chi decida di esagerare. Da una parte, come nella notte tra venerdì e sabato, chi esagera con le mani; mentre in centro per settimane c'è chi ha esagerato con comportamenti che hanno fatto saltare i nervi ai residenti assediati, in alcune zone dell'acropoli, da comportamenti che hanno sfregiato le notti d'estate per diverse settimane di seguito.

