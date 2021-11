Venerdì 5 Novembre 2021, 05:01

BOTTA E RISPOSTA

UMBERTIDE «Antenne per radio frequenze nascono senza alcuna comunicazione agli organi istituzionali». Umbertide Cambia denuncia, il Comune smentisce. Argomento: «un'antenna, a dir poco ciclopica, innalzata presso la zona industriale in una proprietà privata (in via dei Carrai - ndr) senza che il consiglio comunale e le commissioni venissero informate» finita nel mirino di Uc. «Si travalicano interessi legittimi e diffusi senza assumere responsabilità politiche ed amministrative da parte della Giunta», accusa. «Vale per l'antenna come per il cambiamento di destinazione di aree edificabili diventate commerciali, vale per la mancanza di un piano commerciale e del bilancio ambientale», aggiunge. «Non si discute la legittimità o meno della costruzione di un'antenna in un sito privato, si discute delle decisioni prese senza consultare i cittadini», specifica il movimento.

«Il regolamento comunale consente l'installazione di impianti di telefonia cellulare, definiti di pubblica utilità, nell'ambito di alcune zone del piano regolatore tra cui le zone industriali», puntualizza l'ente. «Il 24 giugno alle 17 alla riunione della terza commissione consiliare per discutere dell'argomento è stata invitata anche l'Arpa, unico organo istituzionale chiamato a valutare i rischi connessi all'esposizione dagli impianti di telecomunicazione, a rilasciare il parere prima dell'attivazione, a monitorare il rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato», ribatte. «A quell'incontro ha partecipato anche il rappresentante in consiglio comunale di Umbertide Cambia, che non ha fatto alcuna opposizione». In seguito, «l'amministrazione ha svolto tutti i passaggi necessari e oggi ricorda che il capogruppo di Umbertide Cambia Giovanni Codovini conosceva bene l'argomento».

