DISCARICA & STRADE

Dalle discariche al Nodino, si riaprono le battaglie degli ambientalisti. Contro l'ampliamento della discarica di Borgogiglione (circa 700mila metri cubi) si muove l'Osservatorio Borgogiglione. «Una discarica è per sempre», gioca con un vecchio spot pubblicitario l'Osservatorio. Che attacca: «L'emergenza è la parola magica che giustifica tutto. L'ampliamento è una iattura per il territorio», ricordando che tra i guai della discarica ci sono anche quelli del traffico dei mezzi pesanti su strade vicinali e che il sito nel territorio di Magione ha già subito una pesante intervento di ampliamento nel 2012. Dubbi sulla stabilità, ricadute pesanti sulle bollette e viene contestato quanto la presidente Tesei aveva detto in campagna elettorale su discariche e termovalorizzazione puntando il dito su due anni di «cincischiamento» della Regione. L'Osservatorio chiede scelte trasparenti e accusa: il piano riporta l'Umbria a quello vecchio del 2009.

Di «uno sconsiderato arretramento rispetto ai faticosi passi in avanti fatti dall'Umbria in questi ultimi anni», parla, invece, Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria dopo i «risultati che erano anche la conseguenza della poderosa inchiesta della magistratura che aveva fatto emergere un uso distorto degli impianti e in generale della gestione dei rifiuti nella nostra regione. È uno scenario che vincola l'Umbria per trent'anni».

NODINO E VIA DI FRANCESCO

Intanto Fiab Umbria guarda ai nuovi fondi arrivati al Comune e scopre che quelli per la Via di San Francesco potrebbero essere vanificati dal passaggio del Nodino. Tutto ruota intorno alla foto.

«La linea arancione- dice la Fiab Perugia- rappresenta la Via di Francesco, un percorso ciclopedonale che parte dal Santuario de La Verna e attraverso Perugia e Assisi raggiunge Roma. È percorso tutto l'anno da molti pellegrini e cicloturisti. Il Comune di Perugia ha visto approvati e finanziati alcuni progetti legati al Pnrr tra cui l'adeguamento di un tratto della via di Francesco tra il canile e l'abitato di Collestrada (il tratto in blu) per un importo di 620 mila euro. In rosso quanto prevede il progetto del Nodino con annessi svincoli e collegamenti con la SS75.

E' evidente come la sua eventuale realizzazione vada a impattare anche su quel tratto della via di Francesco oggetto del finanziamento ottenuto. A danno si aggiungerebbe danno, quello di buttare al vento questi 620 mila euro per adeguare un percorso che poi sarebbe travolto dallo svincolo del Nodino». E c'è chi a corredo della battaglia anti Nodino, nei giorni scorsi, ha pubblicato sui social la foto di una famiglia di caprioli a spasso al limitare del bosco di Collestrada messo a rischio dal progetto della variante

