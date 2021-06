Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:01

VITA DI QUARTIERE

Nuovo appuntamento con I venerdì di Borgo Bello a cura dell'associazione di quartiere che raduna residenti e commercianti. Eventi e intrattenimento e, visto gli europei di calcio, anche sport. Infatti, in previsione della partita che la nazionale giocherà contro il Belgio alle 21, molti dei ristoranti e dei bar dalle scalette di Sant'Ercolano a borgo XX Giugno si sono attrezzati con schermi e tv per poter seguire la partita. Nessuna aggregazione, quindi, ma tanti eventi diffusi in tutto il quartiere all'insegna del divertimento e del tifo per la nazionale.

Si comincia alle 18 con una visita guidata alla scoperta del genio di Gerardo Dottori(la visita dura un'ora, per info e prenotazioni 371 3116801). Il maestro del Futurismo nacque proprio nel quartiere, in una casa in via del Deposito «l'undici novembre 1884», - come recita una targa nel vicolo - Gerardo Dottori che dette nuovi colori alla sua terra, nuovi orizzonti ali arte. Si continua poi con un aperitivo a tema futurismo, cene e spuntini e la serata sarà anche l'occasione per fare dello shopping notturno, visto che molti negozi saranno aperti anche dopo l'orario di chiusura. Come tutti i venerdì organizzato dall'associazione, Corso Cavour, per l'occasione, diventerà una grande area pedonale, con chiusura al traffico dalle 19 alle 23 (accesso riservato solo ai residenti). Il calendario de I venerdì del borgo Bello andrà avanti per tutta l'estate con appuntamenti diffusi per intrattenere, divertire, riunione dopo il lungo periodo di pandemia. Cultura, arte, ma anche enogastronomia, musica e appuntamenti per bambini diventano le parole d'ordine dell'estate 2021.

Cristiana Mapelli