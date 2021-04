30 Aprile 2021

VITA DI QUARTIERE

La ripartenza inizia dalle arti e, in particolare, dalla musica. Dopo i lunghi mesi di pausa a causa del Covid, il borgo di Sant'Antonio si rimette in moto e riparte con La grande classica al borgo organizzata dall'associazione di quartiere che raduna residenti e commercianti e da Agimus. Si parte domenica, alle ore 17 con un concerto inaugurale tenuto dall'organista Eugenio Becchetti e dal mezzosoprano Rosalba Petranizzi presentando un programma multitematico che rende omaggio alla sontuosità di questo tempio sacro prestato alla musica, coinvolgendo tutti gli strumenti di cui questo è dotato: organo (il più antico della città, anno 1654), clavicembalo, pianoforte e harmonium. Ma la stagione dei concerti in Borgo Sant'Antonio non finisce qui.

«Fino a dicembre spiega il presidente dell'associazione Borgo Sant'Antonio Porta Pesa Francesco Pinelli - , si andrà avanti con un itinerario musicale articolato in trenta tappe, che percorre l'evoluzione del linguaggio musicale dalla musica antica fino alla produzione contemporanea attraverso il Rinascimento, il Barocco, il Classicismo, il Romanticismo ed il Novecento, interessando quasi tutti i generi vocali e strumentali, dal melodramma alla musica da camera, con incursioni anche nel repertorio classico della musica leggera». Come a dire che ce n'è per tutti i gusti.

GRAN FINALE

Un vasto e variegato programma di concerti dal vivo, un elemento che nei lunghi mesi di lockdown forzato è mancato a molti, caratterizzato anche da eventi di particolare interesse musicale e letterario, tra cui la celebrazione di Dante Alighieri, sommo poeta, padre della lingua italiana, di cui tutto il mondo celebra nel 2021 i settecento anni della morte. Il gran finale si terrà il 12 dicembre con il tradizionale concerto di Natale, sempre ospitato nella bella chiesa di Sant'Antonio che vanta anche un affresco opera del pittore futurista Gerardo Dottori. «Un denominatore comune caratterizza il programma della quarta dell'edizione 2021 de La Grande Classica al Borgo: i giovani raccontano ancora dal borgo perugino - . I giovani saranno i protagonisti interpreti di buona parte dei concerti». Gli appuntamenti de La Grande Classica al Borgo saranno gestiti in massima sicurezza con ingresso e uscita dalla chiesa separati, registrazione degli ingressi, controllo della temperatura corporea, sedute distanziate e, ovviamente, mascherina obbligatoria. «Sarà così possibile vivere in serenità questo ritorno alle nostre passioni musicali concludono dall'associazione di borgo Sant'Antonio - , e di sentirlo come un riaffacciarsi alla primavera ed alla libertà, di cui questa tremenda pandemia ci ha privato per tanto tempo».

Cristiana Mapelli