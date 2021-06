VITA DI QUARTIERE

Da una parte nuove luci che cambiano volto ad uno degli angoli più importanti della città, dall'altra una mostra che celebra una figura simbolo con una chiave di lettura diversa dal solito. Decoro e cultura si intrecciano e spingono il rilancio nella zona di corso Garibaldi. È di questi giorni l'inaugurazione dell'intervento illuminotecnico al giardino del tempio di Sant'Angelo, con il Cassero simbolo di Porta Sant'Angelo. Lì, grazie alla sinergia tra WeTree e Comune, sono arrivati cinque nuovi cipressi (dedicati alla memoria di Vincenza Losito Baldasserini) e l'impianto luci che valorizza l'intera area. La scelta progettuale, ha spiegato il Comune, ha consentito di rendere ai visitatori una visione generale delle mura perimetrali di giardino e facciata, evidenziando le ombre delle piante al contorno. L'intervento è seguito a quello di restyling dell'illuminazione alla Rocca Paolina (10 nuovi corpi illuminanti per un valore di 4mila euro). Il giro di vite è arrivato anche a Porta Sant'Angelo dove, come detto, il filone del decoro abbraccia proprio in questi giorni quello della cultura. Qua a muoversi sono i cittadini, con l'impegno dell'associazione Vivi Il Borgo. È stata inaugurata ieri l'iniziativa Dante nel Borgo, una serie di appuntamenti che si svolgeranno nel borgo fino a settembre e che, con una chiave di lettura diversa da quelle tradizionali, celebrano il sommo poeta. Primo appuntamento è Poste Alighieri, mostra di cartoline dedicate che sono state selezionate dalla collezione di Adriano Piazzoli da Martina Barro, vicepresidente di Vivi Il Borgo e Cristina Palma. A fare da cornice alla mostra la Domus Pauperum, al civico 84 di corso Garibaldi. L'esposizione, con numerosi pezzi dal 1920 in avanti, sarà aperta fino a lunedì 14 giugno con ingressi previsti sia la mattina (10-12) che il pomeriggio (16-19). Un percorso particolare quello proposto, che permette di scoprire tanti aspetti, anche poco noti, della vita di Alighieri con tanto di riferimenti e cenni storici. Quello delle cartoline è solo uno dei momenti previsti. Durante la settimana Cristiana Palma curerà un approfondimento sulla storia della cartolina a partire da Virgilio Alterocca, che introdusse questo formato in Italia e curatore, con la sua tipografia, di una serie di cartoline dedicate a Dante Alighieri. Si terrà venerdì alle 18,30 al cinema Sant'Angelo (per iscriversi associazioneviviilborgo@gmail.com). Altra iniziativa il 21 giugno, per la festa della musica a San Matteo degli Armeni. Alle 21 Francesco Isidoro Gioia presenterà Quadri dall'Inferno, composizione originale per pianoforte solista ed eseguita in prima assoluta cui seguirà Lamento del conte Ugolino la cantata per tenore e pianoforte, scritta nel 1805 da Nicola Antonio Zingarelli, con Alessandro Mennini al pianoforte.

Riccardo Gasperini



