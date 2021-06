Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:01

LE SERATE

Eventi a prova di Covid dedicati a chi trascorrerà le vacanze in città, ma anche per rivitalizzare i quartieri del centro. Chiamate in causa, ancora una volta, le associazioni dei borghi cittadini si sono messe al lavoro per dare vita ad una programmazione rivolta ai cittadini, grandi e piccini. Il risultato è un calendario di appuntamenti diffusi in tutto il centro e neo borghi, con cadenza settimanale o mensile, per intrattenere, divertire, riunione dopo il lungo periodo di pandemia. Cultura, arte, ma anche enogastronomia, musica e appuntamenti per bambini diventano le parole d'ordine dell'estate 2021.

BORGO BELLO

In corso Cavour il 25 si parte con I venerdì del Borgo Bello. Fino a settembre tutti i venerdì negozi aperti fino a tardi, spettacoli, visite guidate (si parte con quella a tema Liberty con aperitivo vintage su prenotazione, per info 371 3116801, anche su whatsapp) e musica lungo la via. Aemlre venerdì, all'arena del Borgo Bello, dalle 21, Eroine del Risorgimento spettacolo di musica dal vivo. Sabato, invece, alle 16 e alle 19 si parte da via Giulia per la passeggiata A spasso con l'arte nelle 5 vie dei monasteri. Dalle 19 la via diventerà zona pedonale, ad eccezione del transito con auto da parte dei residenti.

VIA DEI PRIORI

Appuntamenti anche in via dei Priori per la seconda edizione dell'evento Priorità Donna. Tanti gli eventi tra arte, sport, cultura, interviste, laboratori, libri, fotografie, poesie, mostre, pittura, ceramica, moda, musica, enogastronomia, spettacoli teatrali e tanto altro. Tutti incentrate sulla figura femminile. Venerdì spazio alla gastronomia per una cena nei tanti ristoranti presenti lungo la via. Tante proposte per tutte le tasche e il vantaggio di poter accedere all'intrattenimento musicale in piazzetta. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Via dei Priori, La Casa degli Artisti di Perugia, l'Associazione Capodanno in Centro, il Progetto Donna vede Uomo.

CORSO GARIBALDI

Ma i venerdì d'estate arrivano anche in corso Garibaldi. Sempre il 25, dalle 18 parte la Marcia dei 1000 calici dove alcune vie del quartiere e piazza Lupattelli ospiteranno alcune delle nuove e giovani cantine di vino del territorio che adottano un sistema di produzione di vino biologico e, in alcuni, casi biodinamico. Sei le cantine che faranno degustare i loro prodotti (Raina, Cenci, Lumiluna, Antonioli, Mani di Luna, Marco Merli). L'organizzazione dell'evento è a cura dell'associazione Assogaribaldi con il contributo dei commercianti in collaborazione con l'associazione Vivi il Borgo. Sarà possibile cenare lungo la via con le diverse e multietniche cucine dei vari ristoranti del quartiere. Per informazioni e prenotazioni alle degustazioni 3463570337 3468695770.

Cristiana Mapelli