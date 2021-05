26 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







VITA DI QUARTIERE

La riqualificazione degli spazi di quartiere per renderli punti di riferimento aperti ad accogliere cittadini di tutte le età. Una sfida che il quartiere del Borgo Bello accetta senza tirarsi indietro, ponendosi addirittura come capofila di un progetto ambizioso.

Si chiama Lab.Qua, ovvero laboratori di quartiere, è stato progettato dal gruppo Forma.Azione e coinvolge tredici associazioni in tutto il territorio, con l'obiettivo di rispondere ai bisogni che emergono da ogni singolo territorio che, in questo momento di pandemia, sono ancora più evidenti.

IL CENSIMENTO

E come si qualificano i bisogni di un quartiere, ad esempio, come quello del Borgo Bello, forse tra i più vissuti della città? Passando ai raggi x il quartiere. «A Borgobello - ha commentato Fabrizio Croce coordinatore delle attività dell'Associazione - abbiamo iniziato da uno studio condotto da un antropologo per comprendere chi e quanti sono i cittadini, le attività commerciali e le varie emergenze presenti nel quartiere, in modo da avere chiaro a chi dobbiamo rivolgerci e quali sono le richieste a cui dare risposte». Ed ecco che viene fuori che il Borgo Bello ha circa 2mila abitanti, tra residenti e stagionali. Un numero importante se si considera che, secondo l'ultimo censimento, tutta l'acropoli registra 7mila abitanti. Dati intorno a cui dare vita a modelli di collaborazione e di mutuo soccorso inediti e potenzialmente riproducibili, facendo in modo che dopo il primo anno di prova gli spazi riqualificati ed utilizzati oltre che le iniziative proposte, possano autosostenersi e proseguire anche al termine del progetto stesso. L'offerta laboratoriale sarà declinata rispetto ai bisogni di diversi target: famiglie, giovani, anziani, disabili, categorie svantaggiate.

BORGO BELLO

Ed ecco che i primi passi si sono mossi riqualificando la sede dell'associazione di quartiere per trasformarlo in un punto di riferimento per tutta la comunità. Un posto dove, ad esempio, aiutare gli anziani a svolgere attività legate alla tecnologia, dove parlare con una psicologa. Spazio alla solidarietà. Come, ad esempio, l'attività già messa in moto e che ha aiutato a valorizzare l'enorme patrimonio commerciale degli esercenti del borgo tramite la creazione di un e-commerce di quartiere. «Lab.Qua - ha commentato Anna Schippa - è un progetto a valere sull'avviso pubblico per la presentazione di programmi regionali finalizzati a realizzare interventi post-emergenziali correlati alla diffusione del Covid ed è quindi finanziato dalla Regione con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali».

Cristiana Mapelli