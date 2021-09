Martedì 21 Settembre 2021, 05:04

L'INIZIATIVA

Il quartiere si fa bello. O meglio, una parte del Borgo Bello. Pulizie in piazza Giordano Bruno, all'ombra della basilica di San Domenico dove domenica qualche abitante si è rimboccato le maniche per prepararla e renderla palcoscenico di una serie di appuntamenti in programma la prossima settimana.

PULIZIE IN PIAZZA

Ad essere oggetto di pulizie, oltre a piazza Giordano Bruno, è stata anche via del Persico che, da questa primavera, è al centro di una operazione di restyling. Infatti, dei residenti della via si sono rimboccate le maniche e hanno iniziato ad addobbare la stretta via di piante e di fiori. Un modo per rendere più piacevole una strada che porta ad una delle chiese più belle della città, San Domenico appunto, ma anche un modo per allontanare il degrado e le cattive frequentazioni.

I PROTAGONISTI

I protagonisti del decoro urbano della città, oramai, sono sempre i cittadini. A coordinare i lavori in piazza Giordano Bruno ovviamente Nati, il portiere di quartiere e punto di riferimento per tutti gli abitanti, il vice presidente dell'associazione di quartiere Orfeo Ambrosi che con scopa e idropulitrice hanno riportato la piazza all'ordine e alla bellezza. Poco distante, le residenti di via del Persico Stefania e la signora Giovanna, hanno continuato a sistemare vasi di fiori e piante per impreziosire la suggestiva strada che si affaccia sulla basilica.

VIE IN FIORE

Un esempio, quello di addobbare le vie con piante e fiori, partito da via Gismonda (che recentemente ha anche vinto il premio Perugia in fiore) e a cui il borgo ha risposto con entusiasmo e con un pizzico di competizione. Come a dire che ognuno abita nella via più bella del quartiere. Ed è proprio con questo spirito che domenica, alle 11, nella terrazza di via del Cortone, ci sarà un momento rivolto a grandi e piccini. I bambini residenti nel quartiere, con l'aiuto dei grandi, pianteranno delle piante e dei fiori che, in seguito, dovranno anche innaffiare imparando così a prendersi cura degli spazi in comune della propria città. Il tutto sarà accompagnato con letture di fiabe e filastrocche a cura di Caterina Martino.

IL PROGRAMMA

Si parte alle 11 con l'inaugurazione della mostra del pittore Paolo Grabetti in via del Persico, alle 11.30 nel giardino della Sala Cutu aperitivo in poesia a cura di Vittorio Bertolucci. Alle 16 la visita guidata della basilica di San Domenico (prenotazione al 371 3116801, serve il green pass, costo 10 euro). Alle 16.30 musica d'autore in piazza Giordano Bruno per omaggiare Perugia in collaborazione con Aps Paltò. A seguire bruschetta all'olio e alle 18.30, spettacolo teatrale La ragazza che precipita dall'albero di pere. di e con Roberto Biselli e Mirco Bonucci, ad ingresso libero.

Cristiana Mapelli