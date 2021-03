© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INDAGINECon la gente costretta in casa dal Covid i truffatori imperversano in rete. Negli ultimi giorni tre autori di truffe on line sono stati individuati dai carabinieri di Assisi, Santa Maria degli Angeli e Bettona.A Bettona, un uomo dopo aver notato un annuncio tramite il quale era stata messa in vendita un'auto, ha finto di volerla comprare ed ha subito avviato la trattativa con il venditore. Trovato l'accordo sul prezzo, il finto acquirente ha convinto il proprietario dell'auto ad utilizzare una carta ricaricabile per la transazione. Quindi si è offerto di guidare telefonicamente l'operazione col risultato che il venditore invece di ricevere i soldi pattuiti, a causa della scarsa dimestichezza con i pagamenti telematici, ha finito per accreditare quasi 1.500 euro al finto acquirente.Anche ad Assisi una carta prepagata è stata utilizzata per una analoga truffa. Una persona che ha messo in vendita un salotto su una nota piattaforma on line è stata contattata da una persona interessata all'acquisto. Raggiunto l'accordo su un prezzo di vendita di 2.600 euro, i soldi anziché andare al venditore sono finiti sulla ricaricabile del truffatore.A Santa Maria degli Angeli, infine, due donne desiderose di acquistare di cani di razza, hanno trovato in vendita su internet un maltese e uno spitz nano. Subito dopo si sono messe in contatto con i venditori che si sono mostrati estremamente gentili e cortesi. Al punto da convincerle ad effettuare due vaglia postali, rispettivamente da 400 e 350 euro, a titolo di caparra sull'acquisto. I presunti venditori però, appena ricevuti i soldi, sono spariti, non rispondendo più al telefono, né alle mail. Tutti i presunti truffatori sono stati individuati e denunciati dai carabinieri.Massimiliano Camilletti© RIPRODUZIONE RISERVATA