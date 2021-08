Martedì 24 Agosto 2021, 05:01

MALTEMPO

Una tempesta di pioggia e vento. Almeno cinquantamila persone sotto scacco nell'area compresa tra Ponte San Giovanni, Ponte Felcino, Villa Pitignano e Ponte Pattoli. Mentre altre intere zone di città sono state appena sfiorate dalla pioggia. Impressionanti, le immagini che hanno fatto anche il giro del web dei torrenti di acqua mista a terra che hanno inondato le abitazioni di quella parte di città. Decine di case con garage a piano terra o sotterranei invase da quel fango liquido che ha provocato disagi e parecchi danni. Anche paura, affacciati alle finestre sperando che l'allerta passasse il prima possibile. Ma il maltempo ha colpito fortissimo anche nella zona del Trasimeno, con il vento che ha provocato danni importanti a tetti di abitazioni e attività commerciali e ricettive. Un vento misto acqua che ha causato anche il dirottamento di voli ad altri aeroporti. Questo, il bilancio del maltempo che si è abbattuto ieri in città e nella provincia. Con alberi crollati che hanno minacciato da vicino diverse abitazioni.

I NUMERI

Piante cadute o pericolanti, rami spezzati e numerosi allagamenti: il maltempo ha creato disagi in particolare nella zona tra Ponte Pattoli e Ponte Felcino, con i vigili del fuoco impegnati in decine di interventi. In serata, ancora 44 quelli in attesa in zona Cavour e 29 in zona Centrale. Anche le squadre Aib di Perugia e Spoleto sono intervenute in varie zone per interventi di soccorso a causa del maltempo. A causa del forte temporale, sono stati anche dirottati ad altri aeroporti del centro Italia alcuni voli in arrivo al San Francesco d'Assisi. Su facebook la clinica veterinaria di Ponte Felcino ha segnalato l'allagamento e un black-out nei propri locali, dove si trovano animali gravi attaccati a macchinari vitali.

IL TERRORE

Paura nei sottopassi soprattutto nella zona dei Ponti, con i vigili del fuoco intervenuti proprio per la presenza di alcune auto quasi sommerse dalla pioggia e dal fango. Per fortuna, solo tanta paura. Decine gli interventi per aiutare la popolazione a portare via l'acqua entrate nelle case. Nella zona di Lidarno è esondato il Rio Piccolo. Secondo quanto riportato dagli esperti di Perugia meteo, nella zona principalmente colpita dalla bomba d'acqua sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia in meno di un'ora. «Ho l'acqua in casa fino alle caviglie» ha raccontato una residente nella zona di Villa Pitignano. Pioggia forte anche a Montelaguardia, con un residente che ha raccontato di aver avuto allagato il proprio appartamento che si trova al terzo piano dal momento che la pioggia è filtrata attraverso gli avvolgibili delle finestre.

SUPER VENTO

Bomba d'acqua ma anche super vento. Come al Trasimeno e in particolare nella zona di Passignano. «Ciò che è accaduto oggi ci ha sconvolto. Un evento atmosferico eccezionale ed imprevedibile si è abbattuto sulla nostra comunità. Tetti divelti, piante cadute, allagamenti. Alcune nostre attività commerciali, ricettive ed abitazioni private particolarmente colpite. Un grazie a tutti coloro che stanno intervenendo» ha fatto sapere nel tardo pomeriggio di ieri il sindaco, Sandro Pasquali, lasciando intendere che la conta dei danni non sarà cosa indolore.

Michele Milletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA