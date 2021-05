26 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







I NOSTRI SOLDI

Si scioglie il nodo della modalità di pagamento della tassa dei rifiuti per il 2021. Nei giorni scorsi, a seguito dell'arrivo delle bollette nelle case dei perugini, moltissimi utenti hanno contattato Comune e Gesenu, con telefonate e richieste inviate via mail, per capire come muoversi. I dubbi sono spuntati fuori sulla base di quanto indicato con grande evidenza in bolletta. Cioè la modalità di pagamento tramite il sistema PagoPa, anche se, come scritto in uno dei fogli e come già spiegato sui queste colonne nei giorni scorsi, in bolletta si spiega che è comunque consentito il pagamento tramite modello F24. Chi si è rivolto a Comune e Gesenu ha però chiesto come fare correttamente la procedura, senza incorrere in errori soprattutto per quanto riguarda i codici. Gli utenti hanno la possibilità di scrivere al gestore, tramite una mail (tia@gesenu.it), e chiedere la possibilità di pagare con il più tradizionale modello F24. Sia in rata unica che in più rate.

Sarà direttamente Gesenu a fornire ai cittadini che ne faranno richiesta il modello per pagare con questa modalità, anziché PagoPa (che appare comunque più sicuro in fatto di codici che possono essere scritti erroneamente, comportando così problemi). C'è anche la possibilità, come già spiegato nei giorni scorsi, di procedere da soli. Nel sito Gesenu, pagina Trasparenza Arera, servizio Tari modalità di pagamento ammesse, si spiega che è possibile utilizzare il modello F24 o il modello F24Ep (Enti pubblici). Nella stessa pagina sono indicati anche i codici di tributo che devono essere inseriti dall'utente in fase di pagamento con la modalità dell'F24. L'utente in questo caso, per un pagamento rateizzato (altrimenti si paga in unica soluzione), deve dividere in quattro il totale (sia tariffa che Tefa), e procedere. Altrimenti è possibile fare richiesta dei moduli. Tanti utenti hanno detto che sarebbe stata utile una spiegazione dettagliata direttamente in bolletta (fra utenze domestiche e non, ne sono state consegnate circa 85mila). Le scadenze per la Tari 2021 sono state definite lo scorso 26 aprile. È possibile pagare la tariffa dei rifiuti con due modalità. In una rata unica entro il 16 giugno, oppure in quattro rate al 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. L'importo da versare per l'anno in corso viene calcolato sulla base delle tariffe 2020, applicando un eventuale conguaglio alle tariffe 2021 sugli avvisi di pagamento della prima rata relativa al 2022. Tradotto significa, almeno per quest'anno, nessun aumento.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA