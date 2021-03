15 Marzo 2021

L'EMERGENZA

Torna ancora una volta a suonare il campanello d'allarme per la presenza di esche e bocconi avvelenati nel territorio. Stavolta però oltre all'avviso, diffuso anche via social per far prestare nel più rapido tempo possibile la massima attenzione a chi si trovasse con i propri animali nella zona colpita, c'è anche una notizia peggiore. Un cane, un cucciolo di 5 mesi, non ce l'ha fatta.

A CASAMANZA

È successo nella zona fra Montelaguardia e Ponte Rio, a Casamanza. Il fatto è stato raccontato via social anche nella pagina Sportello a 4 Zampe della Provincia di Perugia, dove quotidianamente vengono diffusi appelli per cercare di ritrovare animali scomparsi, segnalare adozioni ma anche casi di bocconi avvelenati che vengono individuati nel territorio. Come successo appunto a Casamanza, in una zona di fosso non distante dall'area del cimitero stando alle segnalazioni. L'allerta era già stata diramata nel primo pomeriggio di sabato, poco dopo l'accaduto, nella pagina di quartiere Montelaguardia. Ieri l'altro avviso da parte dello Sportello a 4 Zampe, che ha raccontato la brutta vicenda. Vicenda che, periodicamente, si ripete in varie zone del territorio fra Perugia e Corciano.

I PRECEDENTI

Un mese fa era stato segnalato, ad esempio, il rinvenimento di una polpetta d carne con chiodi all'interno nella zona di Mantignana.

A metà gennaio, in città nell'area del parco della Pescaia, spuntarono dei bocconi avvelenati. Sempre in quel periodo sono stata segnalate esche con sostanze rodenticide nell'area di Madonna Alta, per cui il Comune emise una ordinanza di bonifica. Vari casi che fanno capire come la piaga di chi abbandona questo tipo di esche è estesa e, nonostante sia un reato (lo vietano una lunga serie di normative sia italiane che europee), si verifica ovunque e in ogni momento.

A CHI SEGNALARE

I cittadini, nel caso di rinvenimenti di esche, possono rivolgersi a polizia locale, carabinieri forestali, istituto zooprofilattico, Usl.

