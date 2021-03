19 Marzo 2021

L'ALLARME

«Il fenomeno degli avvelenamenti dolosi degli animali è costantemente aumentato, interessando principalmente gli animali domestici d'affezione». Il Comune registra nel territorio un aumento dei casi di avvelenamenti con bocconi avvelenati ed esche. Del trend in peggioramento se ne parla in una determinazione dirigenziale (la 541) dell'area Governo del territorio dell'ente con cui viene disposto l'affidamento del servizio di bonifica dei terreni dove vengono trovati i bocconi killer. Una conferma dello scenario delicato c'è stata proprio in questi giorni. Nella zona di Casamanza, in un fosso a breve distanza dal cimitero tra Ponte Rio e Montelaguardia, c'è stato anche un cagnolino che ha perso la vita dopo aver ingerito un boccone avvelenato. Ci sono stati poi casi di esche rinvenute anche in altre zone della città, più in periferia. Per l'esattezza nell'area del Pantano e di Fratticiola Selvatica. Un altro atto, sempre dell'area Governo del territorio del Comune, ha informato che «sono pervenute comunicazioni da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale concernente la presenza di sostanze tossiche su campioni di esche rinvenute in strada Pantano - Pieve Petroia e in strada Fratticiola

Selvatica Piccione». Lo stesso atto ricorda che si tratta di sostanze vietate e che possono risultare pericolose sia per gli animali che per le persone. Per questo sono state attivate, come da prassi, le procedure per la bonifica dei terreni interessati dall'avvelenamento. In questi casi oltre alla bonifica vengono disposti cartelli di allerta.