Lunedì 5 Luglio 2021, 05:01

IL CASO

Due super multe e un locale adesso rischia pure la chiusura. Cronaca del primo sabato di luglio in centro, con un locale di piazza IV Novembre sanzionato per quasi ottocento euro perché beccato dalla polizia locale a vendere alcol a un minorenne e anche una bibita in lattina in violazione dell'ordinanza del Comune che vieta la vendita di vetro e lattine dopo le 20: una stangata, rispettivamente, da 333 e 450 euro. A cui si deve aggiungere adesso la possibilità di una sospensione dell'attività. La polizia locale, sempre sabato sera, ha poi stangato oltre venti automobilisti staccando multe per divieto di sosta e arrivando a effettuare rimozioni nei casi in cui il parcheggio aveva decisamente superato pure il livello selvaggio. Tanto che è stato necessario chiudere l'accesso all'acropoli da largo Cacciatori delle Alpi (salvo ovviamente residenti e mezzi di soccorso) qualche minuto prima delle otto di sera, per poi riaprirlo dopo le 22.

Accortezze, verifiche, attenzioni e accertamenti che, vista pure la presenza delle varie forze dell'ordine in centro, hanno sicuramente portato a una serata molto più tranquilla in centro storico, se non fosse per la rissa in cima a via Sant'Ercolano che ha tenuto svegli polizia e residenti fino alle quattro di notte, con tanto di minacce di esposti. Anche se domenica mattina, dalla parte alta del centro non sono certamente mancate le segnalazioni e la rabbia, anticipate già sabato a chi passava in divisa. Perché se è vero che la cronaca non racconta di eccessi e disagi a notte fonda, tra droga e alcol sotto le finestre di chi vuol dormire, purtroppo si registra il dilagare di un'abitudine che alcune norme anti Covid hanno reso esponenziale. «È uno schifo che il centro sia ormai un enorme e libero bagno pubblico», sintetizza un residente che ieri mattina ha aperto le sue finestre all'olezzo acre di urina. «Tipica testimonianza di come al centro storico di Perugia si urina normalmente per strada le notti dei fine settimana», commenta chi manda la foto di un ragazzo in piedi contro un angolo dell'acropoli, con tanto di lampione a illuminare un bisogno che non poteva, evidentemente, trovare altro meno incivile sollievo. «Nonostante impegni, ordinanze e dichiarazioni, la situazione in questa zona del centro rimane la stessa. Per l'ennesima volta abbiamo dovuto passare la notte alla finestra per cercare di non fare usare il vicolo come un bagno. Purtroppo qualcuno ci è sfuggito e la mattina abbiamo trovato il solito spettacolo», racconta un residente nella zona di via Pozzo Campana, allegando l'immagine di muri grondanti e vicoli affrescati da rivoli di pipì. A dimostrazione, purtroppo, che i controlli, l'impegno e la rabbia poco possono contro l'inciviltà di chi non conosce il rispetto.

Egle Priolo