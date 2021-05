22 Maggio 2021

IL CASO

GUBBIO Viene chiamato in causa il Comune a prendere posizione nel contenzioso apertosi tra l'imprenditore eugubino che ha vinto su esposti e ricorsi contro il suo impianto a biomasse di 49 kw attivato nella zona di Monteluiano. Il titolare ha avanzato richiesta di risarcimento per danni materiali e morali agli abitanti della zona che con un comitato hanno contrastato quell'impianto lanciando accuse pesanti su presunte ripercussioni sulla salute («Provoca difficoltà respiratorie, mal di gola, bruciore agli occhi, cefalee, nausee, laringiti, prurito»). Erano scesi in campo il Movimento 5 Stelle con l'estrema sinistra e l'ex sindaco Orfeo Goracci quando c'era in ballo un altro impianto del genere nella frazione di San Marco. I LeD, movimento della maggioranza, hanno sostenuto il comitato di Monteluiano nella sua battaglia e ora Goracci sembra volerli stanare dai banchi della minoranza chiedendo «solidarietà e vicinanza a cittadini trasformati da vittime in carnefici».

Il suo ordine del giorno propone che il consiglio comunale impegni la sindaco Filippo Mario Stirati «a intraprendere ogni iniziativa a difesa e tutela di cittadini ingiustamente colpiti». Non viene esplicitato se debba prevedersi l'impegno del Comune a farsi carico di eventuali spese per l'assistenza legale (la maggioranza teme in questo caso l'attenzione della Corte dei Conti). Goracci evidenzia che «diversi cittadini, membri del comitato per la tutela di Monteluiano, hanno ricevuto una richiesta di risarcimento per danni morali e spese sostenute da parte del rappresentante dell'azienda che ha creato problemi nella zona» e ritiene che «tale atto non può che essere interpretato come palesemente intimidatorio». Per Goracci «i cittadini chiamati in causa hanno semplicemente e democraticamente svolto un'azione di protesta a difesa e tutela della salute e dell'ambiente per loro e la cittadinanza».

Massimo Boccucci