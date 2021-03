27 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







Non è un caso se la metà delle schede riguardano il futuro dell'Università degli Studi: come a dire che le scelte strategiche dell'ateneo coincidono con quelle della città. Il dossier parla della riqualificazione di palazzo Murena, aula magna, i diversi poli, palazzo delle scienze, palazzo Purgotti, di Geologia e Farmacia, la realizzazione di un parcheggio nell'ex Salamandra. Ma la sfida tocca anche il complesso di via del Giochetto a Monteluce, con una superfice di 35mila metri quadrati ) che diventerà il polo Scientifico tecnologico di riferimento della materia bio tecnologia. Potrà ospitare 4mila studenti, 250 tra docenti, ricercatori e personale, oltre 50 laboratori di ricerca e didattici, una biblioteca, centro congressi, mensa (intervento complessivo di 19.250.000.00 euro già finanziati ed in parte già in fase di progettazione o di esecuzione).

Prevista anche una stazione della linea tram/treno che giungerà dal parco Santa Margherita. Ma nel dossier c'è spazio anche per la sicurezza antisismica delle attività di didattica e ricerca e l'accessibilità diffusa, come l'attivazione di una rete bike car sharing elettrico dedicato per il personale e gli studenti. Insomma, un Ateneo che cerca la via dell'ecosostenibilità per una città dove l'automobile dovrebbe avere un peso minore di quello che ha oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA