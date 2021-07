Sabato 17 Luglio 2021, 05:01

IL DRAMMA

CITTÀ DI CASTELLO Due donne ed un uomo iscritti nel registro degli indagati per la morte di Gianmaria Ciampelli, sei anni da compiere a settembre. Una 25enne, l'amministratore unico dell'azienda agrituristica dove si è consumato il dramma, «per aver previsto un'inidonea organizzazione della vigilanza dei minori presenti nel centro estivo». Una 19enne ed un ragazzo di 22 anni, «quali addetti al controllo dei minori ospiti del predetto che si trovavano all'interno della piscina ivi situata per avere omesso una concreta vigilanza sui predetti». Omicidio colposo l'ipotesi di reato presa in considerazione dal procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini. Un passaggio tecnico, per consentire agli indagati la nomina e la presenza del consulente di parte, Sergio Scalise Pantuso, all'autopsia effettuata da Massimo Lancia.

L'esame avrebbe dato forza all'ipotesi dell'annegamento come causa di decesso, aggravando, a quanto par di capire, la posizione dei due giovani incaricati della sorveglianza. Non sarebbero infatti emerse patologie pregresse o esiti di un malore che potrebbe in qualche modo aver provocato l'evento letale. Risultanze che andranno inevitabilmente ad orientare il lavoro investigativo dei carabinieri della Compagnia di Città di Castello. Gli uomini del capitano Giovanni Palermo hanno ascoltato fin dall'altro ieri testimoni ed acquisito le immagini delle telecamere. Adesso verificheranno se il piccolo indossava i dispositivi di sicurezza e se, come i suoi compagnetti, era sorvegliato in maniera adeguata.

Sarebbe stato un bambino, uno dei tanti iscritti ai centri estivi del Centro ippico San Giovanni, ad avvertire gli educatori che Gianmaria, primogenito di Davide Ciampelli, ex trainer del Grifo, era immobile dentro la piscina. Una situazione che al piccolo deve essere sembrata per lo meno strana vista la padronanza dell'amichetto nel destreggiarsi in acqua. Immediato l'intervento degli addetti all'impianto in attesa del 118 il cui equipaggio ha tentato una lunghissima quanto infruttuosa manovra rianimatoria.

LE REAZIONI

«Sono tragedie sulle quali è inutile fare ogni tipo di commento, la morte di un figlio è sempre terribile, la morte di un figlio a quell'età diventa incomprensibile per cui è davvero difficile esprimere qualunque concetto, soltanto un grande cordoglio e vicinanza alle famiglie», il commosso pensiero del sindaco Luciano Bacchetta. «Un bambino allegro, sempre sorridente, gioviale e disponibile», nel ricordo del vescovo, monsignor Domenico Cancian. Un lutto insostenibile, devastante per mamma Mariasole Bernicchi, per il fratellino di Gianmaria, per papà Davide, al quale stanno giungendo messaggi di vicinanza da tutto l'ambiente del calcio.

«L'Ac Perugia Calcio si stringe intorno a Davide Ciampelli, ex tecnico biancorosso, per la prematura ed improvvisa scomparsa del figlio di 5 anni. A lui ed alla sua famiglia le più sentite condoglianze», è scritto nel sito ufficiale della società che lo ha avuto come allenatore apprezzato e vincente delle giovanili e come vice di Federico Giunti (serie B, 2017-2018).

Il Porto d'Ascoli, che Davide Ciampelli ha guidato da poche settimane ad una storica promozione in serie D, manda «un grande abbraccio alla famiglia per questo profondo momento di lutto».

Walter Rondoni

