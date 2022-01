Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:03

L'EMERGENZA

Di positivo c'è che quasi sicuramente non si sarà reso conto di nulla. Anche perché, nonostante il timore, papà avrà tenuto il sangue freddo e sarà stato bravissimo a non turbarlo. Ma la realtà dei fatti è che un bimbo di appena un anno si è trovato a tu per tu con i banditi in azione nell'appartamento in cui vive assieme ai suoi genitori.

Succede a San Sisto, succede a un orario decisamente insolito e succede al quarto piano di un condominio. Come dire che purtroppo in questo momento nessuno può sentirsi completamente immune dall'allerta ladri.

DAL PORTONE PRINCIPALE

Secondo quanto si apprende, i nuovi raid registrati nel quartiere di San Sisto sarebbero avvenuti nella giornata di ieri e quello che maggiormente sorprende è che sono avvenuti lungo viale San Sisto e intorno all'ora di pranzo: dunque in una delle vie più trafficate non solo del quartiere ma di tutta la città, e a un orario particolarmente affollato.

Secondo quanto denunciato dalle vittime, sarebbero almeno due le palazzine colpite, i ladri sono saliti fino al quarto piano di un palazzo e hanno fatto razzia. Nel corso di uno di questi raid, ecco coinvolto il piccolo: il piccolo, secondo quanto si apprende, stava rientrando in casa assieme al papà quando il padre stesso si è accorto del passaggio dei banditi in casa e soprattutto del fatto che questo passaggio sia finito praticamente quando i ladri hanno avuto consapevolezza del fatto che il piccolo e il suo papà erano rientrati in casa fuggendo dalla finestra di una camera all'interno della quale si erano chiusi a chiave. Ma come è possibile che dei ladri possano entrare in un condominio in uno dei quartieri più popolosi della città e all'ora di pranzo? Secondo quanto hanno raccontato le vittime degli ultimi assalti, che hanno anche condiviso attraverso i social network la loro brutta avventura proprio per tenere alta l'attenzione tra tutti i residenti, i banditi sarebbero tranquillamente entrati dal portone e dunque probabilmente (come del resto già segnalato da tempo) fingendosi operai per qualche motivo chiamati al lavoro nel condominio.

ASSALTI GUIDATI

Allerta furti anche a Villa Pitignano. Anche in questo caso le segnalazioni si susseguono. Nelle ultime ore i residenti, anche attraverso i social, hanno segnalato ladri in azione in via Ipponatte e via Teognide con ladri entrati di pomeriggio in abitazioni in cui in quel momento non c'erano persone presenti. C'è chi racconta di un trentenne fermato in motorino dalle forze dell'ordine non molto distante e l'ipotesi dunque potrebbe essere quella di banditi guidati da qualche basista che va in avanscoperta per vedere dove colpire.

Michele Milletti