Siamo a Panicarola, frazione di Castiglione del Lago: la piccola, di sette anni, sta trascorrendo l'afoso pomeriggio di domenica nella piscina gonfiabile che mamma e papà le hanno comprato proprio per passare qualche ora divertendosi in acqua.

All'improvviso la bambina scivola sul fondo della piscina e finisce con la testa sott'acqua: non ce n'è tantissima nella piscina gonfiabile, ma la quantità è purtroppo sufficiente a ucciderla. Probabilmente passa qualche secondo tra quando la piccola finisce sott'acqua e i genitori che si accorgono di quanto sta accadendo, ma è altrettanto molto probabile che non possa essere affogata in neanche trenta centimetri d'acqua senza un motivo ben preciso. Ebbene, quel motivo potrebbe essere un malore che la bambina ha accusato e che di fatto le ha fatto perdere coscienza rendendo di fatto inutile qualunque tentativo di soccorrerla e salvarle la vita. La piccola infatti potrebbe essere stata vittima di una crisi improvvisa dovuta a problematiche di salute già esistenti e quindi anche la poca quantità d'acqua presente nel gonfiabile si sarebbe così trasformata in una trappola senza scampo.

L'arrivo sul posto da parte del personale medico sanitario è stato immediato, assieme ai carabinieri della compagnia di Città della Pieve diretti dal capitano Andrea Caneschi, ma nonostante oltre quaranta minuti di massaggi cardiaci e tentativi di rianimazione hanno dovuto constatare la morte della piccola. Sul posto anche il medico legale Sergio Scalise che molto probabilmente nella giornata di domani riceverà l'incarico dal procura di Perugia di svolgere l'esame autoptico.

