Domenica 31 Ottobre 2021, 05:02

AMBIENTE

Più 350. È il dato secco, in positivo, del bilancio arboreo per il 2021, non ancora terminato e che dunque potrebbe anche migliorare. È emerso durante la presentazione del progetto Life Clivut che vede impegnata, oltre al Comune, l'Università degli Studi con il Dipartimento di Ingegneria. È nata una strategia per il verde urbano della città che alla base prevede di gestire il patrimonio verde per assicurarne la resilienza ai cambiamenti climatici, pianificare lo sviluppo del patrimonio arboreo cittadino stesso e coinvolgere la cittadinanza nel monitoraggio e nella gestione delle aree verdi. Il progetto Life Clivut Climate Valute of Urban Trees, finanziato dall'Unione Europea, è stato al centro di un incontro alla presenza dell'assessore all'Ambiente del Comune Otello Numerini, della coordinatrice del progetto professoressa Flaminia Ventura, dei professori di Botanica generale, Fabio Orlandi, e di Botanica sistematica, Aldo Ranfa, e della ricercatrice Chiara Proietti, tutti del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale. È emerso, come anticipato su queste colonne nei giorni scorsi, che nell'ambito del progetto arriveranno nel 2022 altri 600 alberi, con tipologie appositamente scelte, in varie zone cittadine. Ma è solo una delle strategie che saranno ora oggetto di discussione in vari incontri con la cittadinanza. Il primo alla sala della Vaccara l'8 novembre.

Ri.Ga.