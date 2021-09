Venerdì 24 Settembre 2021, 05:01

L'EVENTO

Sesta edizione per la ciclostorica Francesco nei sentieri, al via domenica con ciclisti provenienti da diverse parti d'Italia e dall'estero. Saliranno in sella a biciclette storiche (antecedenti il 1986) in abbigliamento d'epoca per animare l'evento che propone tre percorsi con partenza da e ritorno a Perugia. La partenza per tutti è prevista alle 8,30 da piazza IV Novembre, dopo il raduno ai giardini del Frontone. «I percorsi sono diversa difficoltà e durata», ha spiegato alla presentazione Cesare Galletti, presidente dell'asd Francesco nei Sentieri. Quello breve è più adatto ai ciclisti meno muscolari, arriva a Civitella d'Arna e ritorno per circa 40 chilometri. Il percorso medio, molto panoramico, raggiunge Montenero di Monte Tezio, scende verso Ponte Pattoli poi ritorna Civitella d'Arna per una distanza di 58 chilometri. Infine, quello lungo tocca Civitella d'Arna, Assisi, attraversa la Valle Umbra e arriva a Cannara e poi affronta la salita di Collemancio, 7 chilometri di salita dura per arrivare agli scavi di Urvinum Hortense e fare ritorno a Perugia percorrendo circa 95 chilometri. «Sono sei anni ha detto l'assessore allo Sport Clara Pastorelli che il Comune sostiene, aiuta, promuove questa bellissima manifestazione che porta in Umbria tanti ciclisti amanti di questa specialità da tutta Italia e dall'estero. Anche l'anno scorso, nonostante la pandemia, si è svolta in forma ridotta con successo».