CULTURA

Riprendono le attività on line delle biblioteche comunali. Si parte domani con la messa in onda della prima puntata di Adotta un classico: conversazioni semiserie alla scoperta dei classici. È il programma incentrato sulla scoperta, riscoperta e promozione dei grandi romanzi della letteratura internazionale. La trasmissione nasce dalla rubrica omonima inserita nella

seconda stagione di LibroPhonica, podcast delle biblioteche comunali in onda su radiophonica.com. Nella prima puntata le bibliotecarie Antonella Viali e

Claudia Cardinali parleranno de La casa tonda di Louise Erdrich.

IL FORMAT

Ogni puntata di Adotta un classico, che avrà cadenza settimanale, si concluderà con la lettura dell'incipit del romanzo presentato a cura delle voci de Il Libro Parlato, progetto del Centro internazionale del Libro Parlato di Feltre, con il quale le Biblioteche comunali di Perugia collaborano da tempo. L'incipit de La casa tonda sarà affidato a Sandra Fuccelli, bibliotecaria a San Matteo degli Armeni. Tutti i libri di cui si tratterà nel corso delle trasmissioni sono disponibili per il prestito nelle biblioteche comunali e on line su MediaLibraryOnLine, la biblioteca digitale gratuita per

gli iscritti alle biblioteche comunali di Perugia. Tutte le trasmissioni delle Biblioteche comunali godono del patrocinio dell'Associazione Italiana Biblioteche Sezione Umbria.

