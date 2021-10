Sabato 2 Ottobre 2021, 05:02

IL SERVIZIO

Da lunedì si allungherà l'orario di apertura al pubblico di alcune biblioteche comunali. Un segnale agli utenti e alla città per la ripresa dei servizi e delle attività culturali organizzate dalle biblioteche stesse. In particolare sono previste 16 ore in più a settimana, con orario continuato, alla biblioteca Augusta, e un pomeriggio di apertura in più per le pubbliche letture alle biblioteche Sandro Penna, Villa Urbani e la biblioteca San Matteo degli Armeni, specializzata sui temi della pace e dei diritti umani.

Ecco il nuovo orario. Augusta: lunedì e mercoledì 9-18.30, martedì, giovedì e venerdì 9-13; Biblionet dal lunedì al venerdì 9-13, martedì e giovedì 15-19; San Matteo degli Armeni (da martedì 5 ottobre): dal martedì al venerdì 9-13, martedì, giovedì e venerdì 15.30-19.30; Sandro Penna dal lunedì al venerdì 9-13, lunedì, martedì e mercoledì 15-19; Villa Urbani dal lunedì al venerdì 9-13, martedì, mercoledì e giovedì 15-19. Più tempo all'insegna dei libri, dello studio e della cultura, per San Matteo degli Armeni e Villa Urbani, da godere anche all'aperto grazie agli spazi verdi presenti. Come spiegato in una determinazione dirigenziale dell'area Servizi alla persona del Comune, l'accesso nelle biblioteche per la fruizione dei servizi e per la partecipazione alle attività culturali organizzate dalle stesse, sarà consentito ai possessori del Green pass.