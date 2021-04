19 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







OLTRE I BANCHI

PASSAGGIO DI BETTONA Tutti in Coding con Super Mario. È questo il nome del progetto realizzato dall'Infanzia Il piccolo principe di Passaggio di Bettona che ha consentito all'istituto comprensivo Torgiano-Bettona di aggiudicarsi il primo premio scuola digitale promosso dal ministero dell'Istruzione. Il progetto, di cui è responsabile l'insegnante Fabiola Fabbri e referente la collega Nada Pieri, è stato realizzato all'interno del laboratorio di coding e robotica della scuola e ha coinvolto cinquanta bambini di 4 e 5 anni. La finale provinciale del premio si è tenuta venerdì e ha visto dodici scuole della provincia di Perugia sfidarsi online.

Il premio è giunto ormai alla sua terza edizione con l'obiettivo di valorizzare progetti e iniziative delle scuole che propongono modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata, favorendo la produzione di contenuti digitali e la partecipazione attiva degli studenti. Le scuole finaliste per il primo ciclo erano la direzione didattica terzo circolo San Martino di Gubbio, il primo circolo IV Novembre di Marsciano, il primo circolo di Spoleto, il primo circolo Garibaldi di Umbertide, l'istituto comprensivo Ferraris di Spello e appunto l'istituto comprensivo Torgiano-Bettona cui è andato un premio di mille euro. Ora il prossimo obiettivo della scuola dell'Infanzia di Passaggio di Bettona è la finale regionale in programma il prossimo 21 maggio.

Saranno sei in tutto le scuole che vi prenderanno parte: tre della provincia di Perugia e tre di quella di Terni. Duemila euro in palio, ma soprattutto il biglietto per la finale nazionale per le prime tre classificate. Il premio ottenuto dall'Infanzia di Passaggio è il risultato del lavoro di gruppo dei bambini, di tutte le docenti e della dirigente Silvia Mazzoni.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA