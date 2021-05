27 Maggio 2021

LE INCHIESTE

Vittima, forse, di contrabbandieri di aerei. O magari al corrente di tutto. A 90 anni. Contrabbandieri che ne avrebbero piazzati altri sedici e che sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Asti per un valore di oltre dieci milioni di euro. Ebbene, le fiamme gialle torinesi coadiuvate dai colleghi perugini nella giornata di ieri sono arrivate anche nell'hinterland perugino, a Bettona per l'esattezza.

Perché il novantenne ha una villa in zona e si divide tra l'Umbria e il Lazio, tanto che infatti l'aereo è stato posto sotto sequestro all'aeroporto dell'Urbe a Roma. Una storia singolare. Secondo gli investigatori è emersa l'evasione di rilevanti diritti doganali di da parte di cittadini italiani che - tramite interposti trust di diritto statunitense - sono risultati essere i beneficiari ed effettivi utilizzatori degli aerei e di elicotteri che erano stati utilizzati anche per fiction. L'utilizzo andava ben oltre il periodo massimo di sei mesi previsto per il regime di temporanea importazione per i velivoli immatricolati all'estero. Il meccanismo illecito era stato architettato da due esperti nel settore aeronautico e utilizzato da 18 italiani.

IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI

E a proposito di perugini e umbri, imprenditori e professionisti, la procura diretta da Raffaele Cantone ha evidenziato un vero e proprio «sistema associativo in grado di porre in essere numerose condotte illecite, mediante le quali è stato consentito ai vari soggetti economici coinvolti di sottrarsi, fraudolentemente, al pagamento delle imposte preservando parimenti la propria integrità patrimoniale». Parole pesantissime, quelle contenute nel decreto di perquisizione firmato dal sostituto procuratore Mario Formisano nei confronti di imprenditori e professionisti perugini e umbri ritenuti responsabili, a vario titolo, «di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e alla commissione di reati fallimentari nonché di riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori», In particolare, nelle indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria diretto dal colonnello Danilo Massimo Cardone e coordinato dal tenente colonnello Antonella Casazza sono finiti Giuseppe Burani, Paola Becchetti, Alberto Buini, Giovanni Buini, Giuseppe Gallotta, Angelo Marinelli, Valeriano Pascucci, Giacomo Piandani, Paolo Spadoni e due nomi già coinvolti nel caso del finanziere corrotto, cioè Alvano Bacchi e Giovanni Sandomenico.

