Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

L'EVENTO

Una data da ricordare e celebrare. Domenica l'associazione borgo Sant'Antonio Porta Pesa celebra la festa dei bersaglieri in ricordo dell'entrata delle truppe piemontesi in città il 14 settembre 1860. L'evento fa parte dell'undicesima edizione diffusa di Memorie per il futuro che si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid e nei luoghi storici dei fatti del 14 settembre. La passata edizione ha rappresentato un momento di svolta, con la decisione di istituzionalizzare la festa mediante la costituzione del Comitato Celebrazioni a ricordo del XIV settembre 1860. Il Comitato avrà il compito di coordinare l'azione dei soggetti proponenti. Momenti clou della manifestazione saranno le celebrazioni ufficiali presso il cimitero monumentale, Porta Sant'Antonio e Porta Santa Margherita e la Santa Messa per la pace nella chiesa di Sant'Antonio abate Particolare rilievo assumerà la firma della costituzione del Comitato celebrativo con tutte le parti coinvolte. La fanfara dei bersaglieri accompagnerà ogni momento della festa. Alle 10.30 e alle 18, visita guidata alla scoperta di borgo Sant'Antonio ed esclusivo ingresso nei suoi oratori per raccontare la storia di un quartiere e della città (info al 371 3116801). Alle 16 esibizioni in piazza del porcellino e alle 17 concerto in serata con musiche del Risorgimento nella chiesa di Sant'Antonio Abate. Cri. Mapl