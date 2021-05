23 Maggio 2021

BENI CULTURALI

Nuova sinergia fra Comune e Università per lo studio e la valorizzazione di San Bevignate, fra gli edifici storici di maggiore pregio della città, interessato da un restauro. Il complesso templare, che rientra nella Templars Route European Federation, associazione internazionale alla quale il Comune aderisce in un percorso comune finalizzato alla valorizzazione del patrimonio templare e al riconoscimento da parte del consiglio d'Europa di un itinerario culturale europeo dedicato, sarà oggetto di rilievi e indagini termografiche, senza contatto, sulle pareti affrescate per la caratterizzazione delle murature storiche e degli

affreschi. Un percorso che si sviluppa dopo una precedente sinergia fra Comune e Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell'Università degli Studi, con l'esecuzione di rilievi termografici sugli affreschi finalizzati allo studio della tessitura muraria delle pareti. Il Dipartimento, come spiega una delibera di giunta, ha poi proposto di poter estendere l'attività di ricerca all'intera chiesa, e di poter condurre ulteriori ricerche anche nell'ambito di un progetto universitario interdisciplinare. Progetto finalizzato alla mitigazione dei rischi sismici connessi alla salvaguardia degli edifici storici di pregio architettonico e alle decorazioni e opere d'arte parietale preservate al loro interno. Tutto passerà per un accordo di collaborazione.