Riqualificazione di Fontivegge, c'è un ulteriore cantiere pronto a partire. Quello per la realizzazione della Zona 30 nell'area del Bellocchio. Una novità importante per la viabilità dell'area, che consentirà di eliminare varie criticità emerse in fase di studio della progettazione e di incrementare il percorso avviato per favorire la mobilità dolce in quella fetta di città. La rivoluzione prenderà il via da domani, data prevista per l'avvio dei cantieri. Una ordinanza della struttura Sicurezza del Comune prevede prime modifiche alla viabilità, necessarie per dare forma alla fase 1 del progetto che, nella sua interezza, comporterà circa 150 giorni di lavori. Si comincia con un senso unico alternato dinamico (fino a fine mese) in via Martiri dei Lager dove saranno abbattuti alcuni alberi. Poi, fino a giungo, soppressi gli stalli di sosta in corrispondenza di via Simpatica e via Spagnoli. Sempre in via Martiri dei Lager arriverà anche un doppio senso alternato da semaforo per consentire di mettere mano ad attraversamenti e marciapiedi. Comincia così la prima parte del cantiere che cambierà l'assetto viario dell'area del Bellocchio. Fra le novità principali salta all'occhio il senso unico di marcia in ingresso da entrambi i lati di via del Macello (da via del Macello e da via Pievaiola). I sensi unici confluiranno fino all'intersezione di via del Macello con via Bellocchio, in corrispondenza del sottopasso pedonale di accesso alla stazione di Fontivegge, altro punto che sarà completamente rinnovato. Lì di fronte le corsie soppresse permetteranno la formazione di una piazza pedonale. In tutte le strade interessate saranno ricavati adeguati spazi per il traffico ciclabile, creando un equilibrio tra auto, biciclette e pedoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA