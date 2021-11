Sabato 13 Novembre 2021, 05:01

IL CASO

Il teleriscaldamento diventa una beffa. Non solo non verrà mai riattivato, ma la società Energia Verde Italia che l'ha acquistato il blocco dalla curatela fallimentare, ha deciso che lo venderà a pezzi.

Il quadro emerge dopo un vertice tra l'azienda, alcuni tecnici dei vigili del fuoco e quelli del Comune con l'assessore alla Protezione Civile, Luca Merli.

«La situazione-spiega Merli- purtroppo è chiara. Abbiamo capito che l'intenzione di chi ha l'impianto in mano non è quello di farlo ripartire, ma di venderlo a blocchi. Ci è stato spiegato che le venti utenze attaccate non garantiscono la remunerazione dell'investimento, ce ne vorrebbero almeno il doppio. Prendiamo atto, certo che per noi non è una soluzione possibile. Ho avvisato di nuovo il prefetto Gradone della situazione, nei prossimo giorni ci incontreremo per valutare se un intervento pubblico passa in qualche modo sbloccare la situazione almeno per il periodo invernale. Vedremo come muoverci».

Una strada strettissima e difficile da percorrere, una situazione che non offre alcuna speranza alle quasi 500 famiglie che erano servite dal teleriscaldamento che aveva la base nella centrale di cogenerazione di Prepo, all'interno dei locali del Comitato regionale umbro della Lnd-Figc (totalmente estraneo alla vicenda. Resta innescata la possibilità di intervento della Protezione Civile comunale (in una palazzine rimaste al freddo c'è anche un ultracentenario); mentre, sempre da palazzo dei Priori, viene monitorata la situazione della materna Montessori. Che resta nei locali dove il teleriscaldamento non funziona più e dove sono arrivati i termosifoni elettrici. In caso di necessità (cioè un peggioramento meteo) in due giorni già programmato il trasferimento nei locali del Lilliput, in attesa che il condominio dove si trova la scuola per l'infanzia comunale, chiuda l'operazione per riattivare una caldaia che faccia superare l'inverno e l'emergenza freddo. La prossima settimana è in programma un'assemblea straordinaria per trovare una soluzione finale all'assurda emergenza.

