GUALDO TADINO Il premio Beato Angelo 2021 verrà assegnato a tutto il personale del Distretto sanitario di Gualdo Tadino, avamposto fondamentale della lotta al coronavirus. La giunta comunale ha scelto il vincitore «per l'impegno profuso, la dedizione al lavoro, le capacità di sacrificio dimostrate nel corso della pandemia. Per aver saputo reagire collettivamente e singolarmente alle difficoltà aggiuntive dovute alle carenze strutturali di organico, di spazi e di risorse che sarebbero state necessarie in questa emergenza. Per avere agito accantonando ogni paura e con la massima efficienza a tutela della salute pubblica». La cerimonia si terrà venerdì nella basilica di San Benedetto, dopo il Pontificale presieduto dal vescovo monsignor Domenico Sorrentino, con inizio della messa alle 11,15. Il tutto in forma strettamente limitata, con la cerimonia che verrà trasmessa in diretta televisiva su TRG e streaming sulla pagina facebook del Comune. Oltre al Premio Beato Angelo, in collaborazione con la sezione comunale Avis Adriano Pasquarelli, verrà assegnato anche il riconoscimento per le cento donazioni Avis che per il 2021 andrà al dottor Umberto Balloni.

Francesco Serroni

