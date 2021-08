Mercoledì 11 Agosto 2021, 05:01

L'INDAGINE

Un importante documento a firma di don Giovanni Bosco è stato restituito dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Perugia alla famiglia Ludovisi Boncompagni, dall'archivio storico della quale proveniva. A consegnarlo alla signora Rita, vedova del legittimo discendente del casato dei principi di Piombino, è stato il comandante del Tpc di Perugia, tenente colonnello Guido Barbieri.

Il documento è una lettera manoscritta, che - spiegano i carabinieri - costituisce «preziosa testimonianza storica» in quanto facente parte di un nucleo di sole cinque missive poi utilizzate per il processo di beatificazione del santo piemontese, sottratta dalla cartella nella quale era conservata assieme ad altri carteggi, «probabilmente ad opera di qualche utilizzatore dell'archivio che, nel tempo, ha avuto occasione di accedervi». Datato 30 luglio 1867, vergato e con firma autografa del Padre fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, è stato individuato nel 2016 nel corso di un'indagine, avviata dai carabinieri del Tpc umbro e coordinata dalla Procura di Padova, sull'illecito possesso e il commercio, attraverso compravendite on-line, di reliquie e documenti religiosi, che ha trovato il coinvolgimento di uno «stravagante» collezionista trevigiano al quale venne sequestrata una personale collezione di circa duecento reliquari sacri, molti dei quali risultarono essere «abili contraffazioni» da lui stesso realizzate mentre, per alcuni, se ne è accertata l'illecita provenienza.