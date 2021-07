Martedì 27 Luglio 2021, 05:01

BETTONA Quadro politico in via di definizione in vista del voto che tra il 15 settembre e il 15 ottobre porterà al rinnovo del consiglio comunale e all'elezione del sindaco. Scontata, ma non ancora ufficializzata, la ricandidatura del sindaco uscente Lamberto Marcantonini. Avanzata invece ufficialmente la candidatura da parte di Valerio Bazzoffia alla guida della lista Bettona da vivere. «Una candidatura spiega Bazzoffia che fu vicesindaco proprio nella giunta guidata da Lamberto Marcantonini dopo le elezioni vinte nel maggio 2007 che nasce dalla richiesta di molti cittadini che hanno apprezzato il mio precedente impegno e dalla richiesta di vecchi amici con i quali condivido anni di impegno politico. L'obiettivo è quello di mettere in simbiosi l'amministrazione con i cittadini e svolgere un ruolo pilota per lo sviluppo del territorio». Quanto all'eventualità che il centrodestra possa andare alle elezioni diviso e consegnare il Comune al centrosinistra Bazzoffia taglia corto: «I recinti politici tradizionali applicati ai piccoli centri non portano a nulla. A Bettona vincerà il progetto più vicino ai cittadini e le donne e gli uomini che daranno le migliori garanzie per rappresentarlo.

Massimiliano Camilletti