L'ECCELLENZAUMBERTIDE Avrà un cuore umbertidese la versione elettrica dello storico Ducato Fiat. SolarEdge e-Mobility, divisione di SolarEdge Technologies, leader di tecniche per la mobilità green, fornirà powertrain e batterie. «Combinando i nostri propulsori elettrici con l'esperienza Stellantis, siamo in grado di offrire la migliore soluzione di mobilità elettrica per veicoli commerciali leggeri», commenta Lando Zivi, ceo di SolarEdge.«Siamo onorati di essere stati qualificati come fornitore di primo livello di Stellantis ed unico fornitore di propulsori elettrici e batterie per la prima serie di questi veicoli».SolarEdge Technologies, quotato nell'indice Nasdaq della Borsa di New York, ha cambiato il modo di produrre e gestire energia elettrica nei sistemi fotovoltaici. Nel 2019 è sbarcata a Montecastelli, acquisendo la Smre spa, che sviluppa soluzioni per l'elettromobilità end-to-end di motocicli, mezzi commerciali, camion. La transazione venne perfezionata con l'acquisto dal fondatore e da altri due azionisti di circa il 51% di quote Smre per 77 milioni di dollari: metà in contanti, metà in azioni ordinarie SolarEdge.«Le competenze di Smre abbinate ai successi commerciali, alle capacità di ricerca e sviluppo, alle innovative soluzioni per l'elettronica di potenza di SolarEdge agevoleranno la nostra transizione verso il settore globale dell'elettromobilità», aveva spiegato Samuele Mazzini, amministratore delegato, presidente del CdA, fondatore di Smre.