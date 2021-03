17 Marzo 2021

Polemica in commissione Cultura a palazzo dei Priori dopo la votazione di un ordine del giorno, poi respinto, messo sul piatto dai gruppi Pd, Idee Persone Perugia e Rete Civica Giubilei. Al centro del dibattito l'emergenza sanitaria e la situazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. «Era iniziata bene la discussione, con una nutrita e qualificata audizione. Tutti a sottolineare come la situazione pandemica regionale si ripercuota in modo drammaticamente accentuato sull'ospedale cittadino», evidenziano i gruppi di opposizione. «Con amarezza dobbiamo registrare il voto contrario del centrodestra, favorevole solo a parole». Con l'atto si chiedeva al sindaco di «riferire costantemente in consiglio comunale sull'evolversi della situazione dell'ospedale», di «sollecitare la Regione » e monitorare «l'andamento dell'emergenza a livello locale, con la finalità di tutelare quella salute pubblica». Secondo i gruppi di centrosinistra, l'ospedale va «strutturato e rafforzato per garantirne funzionalità oggi e ripartenza domani. Serve un deciso protagonismo dell'amministrazione». Fornendo numerosi dati sulla situazione dell'ospedale il vice sindaco Gianluca Tuteri ha tenuto a sottolineare come accettare l'impegno dell'ordine del giorno sia doveroso da parte dell'amministrazione comunale.