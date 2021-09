Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:01

IL CASO

«Da quanto battiamo sul fatto che certi tipi di locali, e certi tipi di gestori, rappresentano un inevitabile rifugio per balordi, spacciatori e tossicodipendenti? Stasera, dopo che ne sono stati chiusi due nei giorni scorsi, la zona di via del Macello e via Settevalli sembra una normale zona cittadina alle otto di sera di un normale martedì: situazione tutto sommato tranquilla, senza quel senso di insicurezza, senza quei raduni di personaggi poco raccomandabili e senza zuffe». È la testimonianza di una persona che a Fontivegge lavora da anni, raccolta poco dopo le otto di ieri sera, a blitz delle forze dell'ordine terminato. Un blitz il cui svolgimento sarebbe stato seguito in parte direttamente dal sindaco Andrea Romizi e dall'assessore alla sicurezza, Luca Merli.

Un «controllo straordinario nel quartiere di Fontivegge, finalizzati al contrasto dei fenomeni criminali legati alla detenzione, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, reati predatori, immigrazione clandestina e anti prostituzione su strada» rende noto la questura in una nota ufficiale. «Un dispositivo a 360 gradi che vede operare in sinergia operativa le forze di polizia, con il coordinamento della questura, con l'impiego sul campo degli uomini delle volanti, della divisione polizia amministrativa sociale e dell'immigrazione, del reparto prevenzione crimine assieme alle pattuglie della guardia di finanza e del relativo reparto cinofili, oltre alle pattuglie dei carabinieri e della polizia locale».

Quello che il lavoratore di Fontivegge non può sapere è che se la chiusura dei due locali ha allontanato parecchie persone poco raccomandabili (almeno per i giorni in cui i due locali resteranno chiusi, uno dei due per un mese) è vero al tempo stesso che altri locali pubblici ed etnici potenzialmente rischiosi continuano a far riunire persone: come le decine all'esterno di un altro locale non troppo distante da uno dei due chiusi, segnalate da alcuni residenti proprio alle forze dell'ordine che stavano svolgendo i controlli.

Ma non finisce qui, dal momento che dopo la riunione operativa di lunedì e i controlli di ieri (tante persone fermate e identificate per le strade intorno alla stazione) è prevista una terza fase, probabilmente la più delicata: i controlli negli appartamenti. Quelli che la gente perbene di Fontivegge (la stragrande maggioranza dei residenti) chiede vengano fatti con regolarità, stabilendo la regolarità degli affitti e delle presenze e punendo anche e soprattutto chi, per qualche centinaio d'euro in più senza controllare, sporca un quartiere intero.

Michele Milletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA