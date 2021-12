Giovedì 2 Dicembre 2021, 05:01

LE INIZIATIVE

BASTIA UMBRA Oltre 300mila luci. Tante sono quelle della grande stella cometa, lunga 24 metri ed alta 7, che sarà accesa l'8 dicembre alle 18 in piazza Mazzini. Lo stesso giorno saranno accese le luminarie in tutta la città e sono previste le proiezioni sulla rocca baglionesca. Tra le novità il little christmas village e babbo natale in piazza, la lotteria città di Bastia, il trenino che trasporterà grandi e piccini per le vie del centro addobbate, il chiostro dei presepi al monastero delle benedettine di Sant'Anna e il presepe vivente a Costano. Il 2 gennaio al centro congressi Umbriafiere alle 17.30 la banda musicale di Costano eseguirà il concerto di Capodanno Si riparte da Zero, mentre il 6 gennaio le befane arriveranno in piazza accompagnate da una sfilata di auto storiche. Ci sarà pure il concorso alberi artistici che vedrà impegnati i rionali. Sarà un Natale solidale con la Croce Rossa per la raccolta fondi a sostegno dell'associazione Orsa per bambini con sindrome di Angelman. «Cerchiamo di vivere queste festività come un dono - dice il sindaco Paola Lungarotti - continuiamo a far crescere la nostra Bastia in emozioni e umanità».

Massimiliano Camilletti

