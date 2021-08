Martedì 31 Agosto 2021, 05:01

LA VICENDA

BASTIA UMBRA Al volante con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. Un trentaseienne ha provocato un tamponamento a catena in piena notte a Bastia Umbra. Gli agenti del commissariato di Assisi sono intervenuti su segnalazione del proprietario di un'auto coinvolta. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è apparso subito ai poliziotti in evidente stato di alterazione psicofisica. Per questo è stato sottoposto all'alcol test che ha evidenziato la presenza di un elevato tasso alcolemico presente nel sangue. Da ulteriori approfondimenti è emerso inoltre che il trentaseienne di nazionalità albanese guidava l'auto con una patente di guida rilasciata dal suo Paese, nonostante da più di un anno risultasse residente in Italia. Circostanza che ha fatto scattare, oltre alla inevitabile la denuncia per guida in stato d'ebbrezza, anche la multa per essersi messo alla guida dell'auto con una patente non valida, che pertanto gli è stata ritirata.

La guida in stato di ebbrezza è un reato punito con diverse sanzioni a seconda del tasso alcolemico riscontrato al conducente al momento del fermo. La legge stabilisce attualmente il limite di 0,5 grammi/litro di alcol nel sangue. Limite oltre il quale il conducente viene definito in stato di ebbrezza e quindi soggetto a provvedimenti sanzionatori.

Il codice della strada, stabilisce tolleranza zero per i conducenti con meno di 21 anni, per i neopatentati che hanno la patente da meno di 3 anni e per i conducenti professionali o di autoveicoli con patente C, D, E. Queste categorie non possono bere alcol quando guidano, mentre per gli altri vale ancora il limite alcolemico di 0,5 grammi/litro. Il rilevamento del tasso alcolemico mediante l'etilometro viene solitamente ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.

Massimiliano Camilletti

