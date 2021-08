Domenica 22 Agosto 2021, 05:01

LA DENUNCIA

C'è un filo conduttore che a Bastia Umbra unisce la strada Rivierasca a via Salvador Allende: i rifiuti. Tanti sono quelli abbandonati lungo i bordi di queste due arterie: in particolare bottiglie e lattine di birra e di bibite, pacchetti di sigarette e tanta altra immondizia. Una visione davvero desolante. Il degrado regna sovrano anche nel boschetto al termine della strada che unisce via Albania con via Gemelli Baldoni. Questo spazio è utilizzato costantemente come discarica: oltre alle immancabili lattine e bottiglie di vetro e plastica si trovano addirittura sacchi di avanzi alimentari abbandonati sotto gli alberi. Il quadro di grande desolazione e inciviltà non cambia se si prende in esame il territorio assisano. Il piazzale antistante lo stadio di Santa Maria degli Angeli è uno dei posti preferiti dai vandali per abbandonare i rifiuti. I cittadini lamentano situazioni critiche anche in via Los Angeles, via Becchetti e via ponte Rosso. In quest'ultima i campi che costeggiano l'ampio marciapiedi percorso ogni giorni da tantissimi pedoni sono letteralmente sommersi dai rifiuti. Persino un paradiso naturale come il parco del Subasio non viene risparmiato dagli incivili che, dopo aver mangiato, hanno abbandonato il tavolo all'ombra degli alberi senza aver cura di rimuovere gli avanzi.

Massimiliano Camilletti