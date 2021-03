18 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







LA STORIA

BASTIA UMBRA Intesta alla moglie e ai figli una villa con piscina dal valore di oltre mezzo milione di euro per scongiurare il sequestro dell'immobile ma non riesce a farla franca. Un pluripregiudicato, stabilmente residente a Bastia Umbra, e' stato infatti ritenuto responsabile del reato di trasferimento fraudolento di valori. Con la conseguenza che finanzieri del comando provinciale di Perugia hanno dato esecuzione - come spiega una nota firmata dal procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone - ad un decreto di sequestro preventivo della villa emesso nei confronti dell'uomo di etnia rom. Agli inizi degli anni 2000 l'indagato, già condannato per una serie di reati contro il patrimonio (tra cui truffa e furto), nonché destinatario della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, aveva acquistato l'immobile, intestandolo formalmente al figlio, per poi ristrutturarlo ed adibirlo a sua dimora abituale. Nell'agosto del 2017, in seguito alla ricostruzione dei redditi dell'uomo, di cui era stata riconosciuta la pericolosità sociale, il tribunale di Perugia ha emesso un primo decreto di sequestro ai sensi degli articoli 20 e 24 del Codice antimafia. L'immobile è stato però dissequestrato un anno dopo per un vizio formale. Nello scorso mese di giugno, la villa e' stata sottoposta nuovamente a sequestro e contestuale confisca, dopo che l'autorità giudiziaria competente ha confermato la sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura di prevenzione. In sede di esecuzione però, è emerso che la villa, pur continuando ad essere nella disponibilità del pluripregiudicato, era stata fittiziamente ceduta ai suoi familiari. Tuttavia, in assenza di prove dell'esborso di denaro in sede di rogito, di un reddito degli acquirenti che potesse giustificare l'acquisto e di valide ragioni economiche per la vendita, gli inquirenti hanno ipotizzato che la condotta posta in essere potesse configurare il reato di trasferimento fraudolento di valori. Seguendo la ricostruzione effettuata dai finanzieri e condividendo le ipotesi accusatorie formulate dal pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari ha evidenziato come la fittizia intestazione fosse successiva all'applicazione della misura di prevenzione nei confronti dell'indagato. Che era a conoscenza della pendenza del procedimento a suo carico e, pertanto, consapevole che poteva essere applicato anche un provvedimento di carattere patrimoniale. Una consapevolezza sottolinea il Gip che avevano pure la moglie e i figli che hanno agito al fine esclusivo di non farlo risultare formalmente intestatario del complesso immobiliare per eludere l'applicazione di misure patrimoniali. Sulla base di tali considerazioni e' stato disposto il nuovo sequestro. L'operazione e' il frutto delle indagini condotte dai militari del Gico (gruppo investigazione criminalità organizzata) del nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo umbro, finalizzate all'aggressione di ricchezze illecitamente accumulate ed al contrasto delle infiltrazioni criminali nel tessuto dell'economia legale.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA