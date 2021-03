9 Marzo 2021

BASTIA UMBRA Restyling in vista per l'area verde che si sviluppa a ridosso dei palazzi di via Gemelli Baldoni, la traversa che si snoda parallela a via Gramsci. Ad annunciarlo è l'assessore comunale Stefano Santoni: «Sei nuovi alberi verranno presto piantumati e tra un paio di mesi arriveranno anche le panchine. In previsione ci sono pure i giochi per i bambini, ma bisognerà attendere il prossimo anno perché in questo esercizio non sono previsti i fondi necessari all'acquisto».

Tutto muove dalle segnalazioni di alcuni residenti che si sono lamentati dell'eccessiva, a loro dire, presenza di cani nell'area verde in questione: «Abbiamo verificato - precisa l'assessore - riscontrando un uso non corretto dei giardini spesso utilizzati dai cani per i loro bisogni. Per questo abbiamo posizionato i cartelli che vietano di introdurre nelle aree verdi cani o altri animali anche in considerazione del fatto che a poca distanza ci sono due aree sgambatura per loro».

E' inoltre vietato all'interno delle aree verdi giocare a pallone, circolare con le biciclette e di gettare i rifiuti. «Siamo convinti - conclude Santoni - che la nostra volontà di riqualificare questi giardini pubblici consentirà una fruizione migliore dell'area da parte di tutti i residenti» Che non sono pochi, ben sette, infatti, i palazzi che si affacciano su quest'area. I bambini al momento, compatibilmente con le restrizioni anti-Covid, hanno eletto come punto di ritrovo e di giochi il parcheggio sotto i palazzi.

Massimiliano Camilletti

