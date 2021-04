21 Aprile 2021

LA DENUNCIA

BASTIA UMBRA Panico in un maneggio dove un uomo, ubriaco, si è scagliato contro il datore di lavoro brandendo un forcone. Per questo l'aggressore, un trentottenne, è stato denunciato. L'aggressione si è verificata nei giorni scorsi. Il titolare è intervenuto per cercare di porre fine ad una lite scoppiata tra due dipendenti per questioni legate al denaro e ha rischiato di essere inforcato. Uno dei due infatti ha provato a colpirlo col forcone senza però riuscire a ferirlo.

Il proprietario della struttura è riuscito ad afferrare il pericoloso attrezzo agricolo e a toglierglielo dalle mani. C'è voluto l'intervento della squadra volante per evitare che la situazione degenerasse. Giunti sul posto, gli agenti del commissariato di Assisi guidato dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, hanno trovato il 38enne con una vistosa ferita al volto e in evidente stato di ebbrezza alcolica. Lo hanno dedotto dall'alito che sapeva di vino, dall'eloquio incerto e dalla difficoltà dell'uomo di tenersi in piedi.

Il dipendente violento è stato quindi medicato all'ospedale di Assisi e poi portato in commissariato dove è scattata la denuncia per minacce aggravate. L'episodio richiama alla mente un'altra discussione in ambito lavorativo tempo addietro finita a botte a Bastia, ma a ruoli invertiti rispetto a questa volta. Nell'occasione precedente è stato infatti il datore di lavoro ad aggredire il dipendente.

La lite tra il dipendente quarantenne ed il titolare sessantenne si è originata per motivi legati allo svolgimento dell'attività lavorativa ed è ben presto degenerata in una vera e propria colluttazione all'interno del luogo di lavoro, tanto da richiedere l'intervento della polizia. Gli agenti hanno trovato il quarantenne a terra. L'uomo è stato medicato dal personale medico-sanitario del 118. Quando i poliziotti hanno provato a ricostruire la dinamica dei fatti il titolare ha iniziato ad inveire contro di loro. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per i reati di per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia grave e lesioni personali.

Massimiliano Camilletti