31 Marzo 2021

STORIE AL TEMPO DEL COVID

ASSISI Guerra simulata in un casolare abbandonato nella frazione di Petrignano. Sei maggiorenni sono stati sorpresi dagli agenti del commissariato di Assisi mentre, dotati di riproduzioni di armi da guerra, stavano giocando a softair, un'attività sportiva ludico-ricreativa basata sulla simulazione di azioni militari. I partecipanti non rispettavano le distanze ed erano sprovvisti di mascherine. I poliziotti li hanno quindi sanzionati per aver violato il divieto di assembramento. Gli agenti del commissariato guidato dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca hanno anche denunciato un ottantenne che, alla cassa del supermercato, ha estratto un grosso coltello da cucina per non pagare la spesa. È accaduto a Bastia Umbra. L'uomo difronte all'invito della cassiera a fermarsi ha aperto la giacca, mostrato l'arma e si è diretto verso l'uscita con alcune bottiglie in una busta affermando che non avrebbe pagato. A quel punto è intervenuto un collega della donna che gli ha sfilato il coltello e ha chiamato la polizia. L'anziano dovrà ora rispondere delle ipotesi di reato di tentata rapina impropria e possesso ingiustificato di arnese atto a offendere.

Sempre a Bastia, è stato denunciato, questa volta dai carabinieri, un ventitreenne che ha rubato all'autolavaggio il cassetto delle monete. Il giovane, incensurato, era arrivato con l'intenzione di lavare la macchina. Quando però ha visto che la gettoniera era stata lasciata aperta dal proprietario, è dopo essersi accertato che nessuno lo stesse guardando, ha deciso di portarla via. Le indagini sono scattate a seguito della denuncia fatta dal proprietario. Le immagini registrate dalle telecamere non hanno consentito di risalire alla targa dell'auto, tuttavia hanno permesso di scorgere un dettaglio che si è rivelato decisivo: un piccolo segno sulla carrozzeria. Alcuni giorni dopo infatti i carabinieri guidati dal tenente colonnello Marco Vetrulli, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato al controllo della città di Bastia, hanno notato in un grande parcheggio pubblico un'auto simile a quella usata dal 23enne per allontanarsi dall'autolavaggio. La presenza del piccolo segno sulla carrozzeria immortalato dal sistema di videosorveglianza ha permesso ai militari di risalire al ragazzo, figlio del proprietario della macchina. Portato in caserma, in un primo momento il 23enne ha cercato di negare quanto gli veniva contestato, salvo poi ammettere tutto. La refurtiva è stata riconsegnata al titolare dell'autolavaggio.

Massimiliano Camilletti