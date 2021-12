Mercoledì 22 Dicembre 2021, 05:01

LA VICENDA

BASTIA Un trentanovenne di Bastia Umbra agli arresti domiciliari per spaccio. Lo spacciatore dopo esser stato contattato al telefono veniva raggiunto dai clienti all'esterno di un bar molto noto e frequentato dai giovani di Bastia Umbra. A quel punto il cliente saliva in macchina e insieme si recavano in un luogo appartato dove avveniva la cessione della dose di coca dietro il corrispettivo di 70-80 euro. Le indagini sono state avviate la scorsa estate dal personale dell'ufficio Anticrimine del commissariato di Assisi. Gli investigatori hanno notato uno strano traffico tra il trentanovenne e un giovane. I poliziotti hanno deciso di pedinare il giovane e fermarlo: aveva un involucro con quasi un grammo di cocaina. Dose che il ragazzo ha dichiarato di aver acquistato poco prima dal 39enne e di aver in parte già consumato nel bagno del bar davanti al quale si era incontrato con lo spacciatore.

Le analisi sul residuo della dose hanno rivelato un principio attivo molto alto, segno dell'elevata qualità dello stupefacente. Le indagini sono poi proseguite con altri fermi di clienti e sequestri di coca. In considerazione dei precedenti del 39enne, della pluralità delle condotte accertate e del suo profilo criminale, è stata emessa a suo carico l'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari che i poliziotti hanno eseguito nella serata di sabato. Nei confronti del pusher è stata avviata anche la procedura per l'adozione del Daspo urbano che preclude l'accesso al locale, nonché lo stazionamento nelle sue immediate vicinanze, per un periodo compreso tra uno e cinque anni.

E i carabinieri di Petrignano hanno notificato ad un uomo un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Terni. L'uomo si trova già ai domiciliari in una struttura assistenziale: deve scontare più di sei anni per spaccio e reati connessi. Dovrà anche pagare una multa di 20mila euro. I carabinieri gli hanno notificato la sospensione della pena: rimarrà all'interno della struttura in cui si trova.

Massimiliano Camilletti

