LA MOSSA

BASTIA UMBRA Un punto di riferimento per l'elettorato liberale e moderato. È quello che intende rappresentare l'intergruppo comunale Forza Italia-Bastia Popolare che si è costituito giovedì. «L'intergruppo - hanno affermato i rappresentanti del partito e della lista civica - nasce dalla volontà di sostenere l'attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Paola Lungarotti che, sulla scia del cambiamento avvenuto già nel 2009, sta portando avanti iniziative e progetti concreti per la città dimostrandosi foriera di una politica fatta di azioni, ascolto e condivisione. Un gruppo di lavoro che vuole essere altresì una fucina di idee e di proposte pensate per la cittadinanza e con la cittadinanza, con uno sguardo sempre attento anche agli aspetti provinciali e regionali. Insomma un laboratorio da replicare a livello provinciale e regionale, ma anche a livello nazionale, dove sempre più si coglie la necessità di una politica competente, determinata e fattiva nell'interesse comune».

Con questo spirito, Forza Italia e Bastia Popolare si confronteranno e dialogheranno per assumere una posizione comune non solo rispetto alle questioni amministrative, ma anche su temi regionali e nazionali: «Metteremo in campo iniziative pubbliche che possano essere occasione di raccordo e di avvicinamento dei cittadini ed in particolare dei giovani, ad una politica liberale attenta ai valori che da sempre contraddistinguono l'area moderata del centrodestra».

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Sabato 12 Giugno 2021, 05:01