BASTIA UMBRA Poco più di un anno fa fu l'attuale assessore al Bilancio Valeria Morettini a lasciare la lista civica Bastia popolare per entrare in FdI. La cosa si è ripetuta alcuni giorni fa con protagonista il consigliere comunale Alunni Bernardini che è passato a FdI. Pronta la presa di posizione di Bastia popolare: «Le liste civiche non devono essere considerate un taxi per entrare in consiglio comunale. Non possiamo non stigmatizzare il fatto che il cambio di casacca avvenga a poco tempo dalle elezioni. Perché - osservano gli esponesti di Bastia popolare - Alunni Bernardini nel maggio 2019 non si è direttamente candidato nella lista di FdI? Perché ha cambiato ora lista non portando a termine l'impegno preso con gli elettori? A seguito di queste scelte Bastia popolare, che pure è stata essenziale nell'elezione dell'attuale sindaco Lungarotti, risultando la terza lista della coalizione, oggi è di fatto la meno rappresentata in consiglio comunale. Questi cambi di casacca in corsa dimostrano uno scarso rispetto dell'elettorato e di tutti coloro che al momento del voto si sono impegnati a sostegno della lista».

Massimiliano Camilletti

